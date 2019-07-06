شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. معلم تركى يروى قصة تعذيبه فى سجون أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من الصفحات والمواقع التركية المعارضة، مقطع فيديو، لمعلم تركى تم تعذيبه من نظام أردوغان، وذلك بتهمة انضمامه إلى جماعة عبد الله جولن، وروى فيها المعلم ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات.

وقال المعلم التركى إنه ليس إرهابيا أو مجرم لما يحدث معى من تعذيب وضرب وانتهاكات، تعرضت للتعذيب بالصفع من جنود أتراك، بالإضافة إلى السباب والقذف وغيرها من الأمور غير الآدمية التى تعرضت لها، وعشت فى سجن أفيون، كلها كانت فترة من التعذيب الشديد وأنه سجن سىء السمعة.

Advertisements