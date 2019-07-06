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برلمانى يطالب بإصدار قرارات لترشيد استخدام المياه بمؤسسات الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وقال "زين الدين" فى بيان أصدره اليوم، أن تعميم استخدام القطع الموفرة لصنابير المياه فى كل الوزارات والمصالح الحكومية ودواوين عام المحافظات والمراكز والمدن والأحياء ودور العبادة أصبح واجبا حتميا.

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وطالب النائب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارات فورية ملزمة لجميع المسئولين من وزراء ومحافظين وغيرهم بتعميم هذه التجربة من أجل ترشيد استخدامات استهلاك المياه، خاصة وأن مصر فى حاجة لكل قطرة ماء، بعد ارتفاع عدد السكان لأكثر من 100 مليون نسمة مع وجود الخطط الطموحة فى التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، رغم أن حصة مصر المائية ثابتة منذ عام 1959 بـ55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وكان عدد السكان آنذاك لا يزيد عن عشرين مليون نسمة.

 

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