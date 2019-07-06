أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم السبت، بأن زلزالا قويا بلغت قوته 7.1 درجة تم تسجيله في جنوب كاليفورنيا، بعد يوم من أقوى زلزال في المنطقة منذ 25 عاما.
وأعلن المعهد الأميركي للزلازل شدة الهزة، التي لم يتبين على الفور مدى تأثيرها وما أسفرت عنه من أضرار.
وكان زلزال بلغت قوته 6.4 درجة ضرب الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، أول أمس الخميس، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأميركي الجيولوجي وشهود.
وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو، على بعد حوالى 240 كلم شمال شرق لوس أنجلوس، وعلى عمق 8.7 كلم.
ووقوع الزلزال على عمق قليل جعل الإحساس بالهزة الأرضية قويا في لوس أنجلوس التي شهدت أيضا هزات ارتدادية أصغر للزلزال.
وتضرب هزات قوية المنطقة الصحراوية في كاليفورنيا منذ زلزال الخميس الذي قال مسؤولون إنه أسفر عن تسجيل بضع إصابات فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية في يومين .. الزلزال يضرب جنوب كاليفورنيا بقوة 7.1 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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