في لقاء خاص مع “اليوم 24″.. ماغي تهدي أغنية للملك وترد على من وصفها بـ”فنانة صف ثالث” -فيديو

تستعد الفنانة، رقية ماغي، لإصدار أغنية وطنية هدية للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المقبل، وتحدث عن تفاصيلها في دردشتها مع “اليوم24”.

ونفت رقية ماغي أن يكون هدفها من عملها الوطني، هو الحصول على وسام ملكي، مبرزة أن هدفها هو أن ينال العمل إعجاب الملك.

وردت رقية عبر “اليوم 24″، عن من وصفها بـ”فنانة الصف الثالث”، مبرزة أنها لا تعتبر ذلك أمرا عيبا، حتى لو كان حقيقة، لأن العيب الحقيقي أن لا يقدم الفنان شيئا في مسيرته، ويروج العكس.

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وتحدثت رقية ماغي، الصديقة المقربة من الفنان سعد لمجرد، عن الحياة، التي يعيشها النجم المغربي، حاليا، مؤكدة أنه في حال جيد، على الرغم مما يواجهه من متاعب قضائية.

ووعدت رقية جمهورها بالحضور أكثر في الساحة الفنية المغربية، في العام المقبل.