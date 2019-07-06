صور.. ابن حفيظ دراجي يتابع بحسرة إقصاء المنتخب الوطني

تفاعل ابن المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، مع إقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم، من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، أمس الجمعة، ضد منتخب بنين.

ونشر دراجي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لابنه وهو يرتدي قميص “أسود الأطلس” متحسرا على الخروج المفاجئ لزملاء حكيم زياش من الكأس القارية.

وأرفق معلق قنوات “بي ان سيورت” القطرية، صورة ابنه بالتعليق التالي: “إبني محمد وسيم بقميص المغرب كان مناصرا “حزن” لخروج أسود الاطلس أمام بينين لدرجة لم أكن اتصورها بعفويته قال عندما سألته لماذا تبكي: “أحبهم يا أبي لأنهم يحبوننا” هاردلك يا بني وللجماهير المغربية رغم أن المنتخب المغربي لم يكن في المستوى بدنيا ولم يقدر على الرفع من الريتم والنسق”.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني غادر النهائيات بخسارته في الركلات الترجيحية (1_4)، بعد أن انتهى زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.