بنعطية يرفض العودة إلى يوفنتوس

رفض قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، المهدي بنعطية العودة إلى فريقه السابق، يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” نقلا عن بنعطية “لا أفكر في مغادرة الدحيل أنا سعيد مع فريقي الجديد وسأبقى هنا في المستقبل”.

وأكد الموقع ذاته، أن ماوريسيو ساري المدرب الجديد لبطل إيطاليا، رفض هو الآخر عودة بنعطية إلى السيدة العجوز لتعزيز خط دفاعه بدءا من الموسم القادم.

وكان الدولي المغربي، غادر اليوفي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليوقع في كشوفات نادي الدحيل، وذلك بعد موسمين قضاهمها رفقة الفريق الإيطالي، قبل أن يقرر المغادرة بسبب عدم الاعتماد عليه من المدرب السابق للسيدة العجوز ماسيميليانو أليغري.