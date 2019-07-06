مؤشر عالمي يضع المغرب في الرتبة 43 لأكثر البلدان تلوثا -التفاصيل

أظهرت نتائج “مؤشر التلوث العالمي 2019” احتلال المغرب الرتبة الـ43 من أصل 106 ضمن البلدان الأعلى تلوثا عبر العالم، والرتبة التاسعة على مستوى المنطقة العربية.
وأظهر المؤشر، الذي يعتمد على نتائج استطلاعات رأي إلكترونية، وكذا التقارير المتخصصة لمنظمات الصحة، وعبر تجميع بيانات تصل إلى 36 شهرا، حصول المغرب على 65.71 نقطة من أصل 100 نقطة يتكون منها المؤشر.
واحتلت كل من منغوليا، وميانمار، وأفغانستان الرتب الثلاث الأولى في قائمة البلدان الأكثر تلوثا بحصولها على التوالي على 93.06 نقطة، و92.25 نقطة، و91.91 نقطة.
أما في المنطقة العربية، وشمال إفريقيا، فإن الصدارة كانت لدولة لبنان (5 عالميا)، تبعتها مصر (8 عالميا)، ثم الأردن (15)، فيما أظهر المؤشر أن تونس -بدورها- أكثر تلوثا من المغرب باحتلالها الرتبة (36 عالميا) بـ 68.16 نقطة، في حين أن الجزائر أقل تلوثا من المغرب باحتلالها الرتبة 45 عالميا.
وفي المقابل، حافظت الدول الإسكندنافية على صدارة الترتيب كأقل بلدان العالم تلوثا، حيث جاءت فنلندا في المرتبة الأولى، تليها إيسلندا، ثم السويد.
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