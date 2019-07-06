بعد 3 شهور.. واكد وأبو النجا يطعنان بقرار فصلهما من نقابة الممثلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدّم الفنانان عمرو واكد وخالد أبوالنجا، بطعن على قرار نقيب المهن التمثيلية، شطب عضويتهما من النقابة، ومن المقرر أن ينظر الطلب في جلسة لاحقة أمام الدائرة الثانية قضاء إداري، وفقاً لما ذكره مالك عدلي محامي عمرو واكد، عبر حسابه في "فيسبوك".

إذ قالت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الأربعاء 27 آذار/ مارس 2019، إنَّها ألغت عضويتَي عمرو واكد وخالد أبو النجا، واتهمتهما بارتكاب "خيانة عظمى"، وذلك بعد مشاركتهما في جلسات غير رسمية عُقدت بالكونغرس الأمريكي، للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقالت النقابة في بيان: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين خيانة عظمى للوطن والشعب المصري؛ إذ توجَّها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".

Advertisements

وأضافت في البيان المذيّل بتوقيع النقيب أشرف زكي "أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها".

ويعبِّر كل من واكد وأبو النجا على "تويتر"، وفي لقاءات صحفية، بشكل صريح، عن معارضتهما للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلنا عن رفضهما تعديلات دستورية تتيح له إمكانية الاستمرار في الحكم حتى عام 2034 بدلاً من 2022، وفقاً للدستور الحالي، قبل الاستفتاء الأخير الذي أقرها.