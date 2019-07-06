مقتل 14 مدنيًا نتيجة قصف لقوات النظام شمال غرب سوريا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:40 مساءً, 6 يوليو 2019 م المناطق- الرياض قتل 14 مدنيًا بينهم سبعة أطفال نتيجة قصف صاروخي لقوات النظام على مناطق في شمال غربي سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، أن طائرات حربية ومروحيات نفذت بعد منتصف ليل الجمعة السبت ضربات جوية على قرية محمبل في محافظة إدلب ما أدى إلى مقتل 13 شخصًا بينهم سبعة أطفال, فيما قتلت امرأة خلال ساعة مبكرة اليوم، إثر قصف صاروخي على أطراف بلدة خان شيخون في جنوب المحافظة.

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