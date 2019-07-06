اعتقال ثلاثة أشخاص سرقوا أموالاً من منتسب بالحشد وسط بغداد

وقالت المديرية، إن "دورياتها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مبلغ قدره ٩٠٠ ألف دينار عراقي من أحد منسوبي الحشد الشعبي(بالاستراحة) أثناء تواجده ضمن منطقة البتاوين".

وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسليمهم إلى مكتب المكافحة لإجراء اللازم".



وتعلن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر، اعتقال متهمين بالسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.