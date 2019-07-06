أعلن مديرية نجدة بغداد، السبت، اعتقال ثلاثة أشخاص بعد سرقتهم مبلغ 900 ألف دينار من منتسب بالحشد الشعبي وسط العاصمة.
وقالت المديرية، إن "دورياتها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مبلغ قدره ٩٠٠ ألف دينار عراقي من أحد منسوبي الحشد الشعبي(بالاستراحة) أثناء تواجده ضمن منطقة البتاوين".
وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسليمهم إلى مكتب المكافحة لإجراء اللازم".
وتعلن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر، اعتقال متهمين بالسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسليمهم إلى مكتب المكافحة لإجراء اللازم".
وتعلن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر، اعتقال متهمين بالسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال ثلاثة أشخاص سرقوا أموالاً من منتسب بالحشد وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.