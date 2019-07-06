إنطلاق عملية أمنية جنوب ناحية بهرز

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، السبت، عن إنطلاق عملية أمنية في مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز جنوبي المحافظة.
وقال العطية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة ديالى وبإشراف قيادة العمليات انطلقت بتفتيش الدور السكنية المتروكة والبساتين والطرق النيسمية".
وأضاف، أن "العملية الأمنية تعتمد على الجهد الاستخباري في تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا داعش الإرهابية النائمة وبسط الأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن "العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها المرسومة".
وكانت فرقة الرد السريع أعلنت، أمس الجمعة، العثور على مضافتين لتنظيم "داعش" جنوب ناحية بهرز.
وأضاف، أن "العملية الأمنية تعتمد على الجهد الاستخباري في تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا داعش الإرهابية النائمة وبسط الأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن "العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها المرسومة".
وكانت فرقة الرد السريع أعلنت، أمس الجمعة، العثور على مضافتين لتنظيم "داعش" جنوب ناحية بهرز.
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