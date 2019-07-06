علي عدنان يكشف سبب تجديد عقده مع فانكوفر وايتكابس الكندي

2019-07-06 | 10:02
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وقال عدنان في تصريح للموقع الرسمي للنادي، إنه "منذ اليوم الأول لتواجدي هنا في فانكوفر، شعرت بأنني في منزلي، وجدت عاطفة وحب كبيرين هنا ومن الصعب أن تجد هذه الأمور في أي نادٍ آخر".
وأوضح بالقول: "جميع من في فانكوفر يثق بإمكاناتي والجميع ساندني وأعطوني الفرصة كاملة منذ اليوم الأول، أحببت المدينة والناس، الجميع كان يلاحقني ويتساءل هل ستبقى هنا أم لا".
وأضاف: "تلقيت العديد من العروض من أندية أوروبية، لكن هذا الأمر لم يعد مهماً الآن، قررت التجديد وأنا هنا، سابذل قصارى جهدي من أجل تقديم أفضل ما لدي للارتقاء بالفريق قدر الإمكان".
ولم يكشف النادي عن قيمة العقد مع النجم العراقي، إلا أن اللاعب ووكيل أعماله كريستيان ايميلي، أكدا بأن الصفقة هي الأعلى في فانكوفر وايتكابس.
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