اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، عن استكمال كافة الاستعدادات لتفويج الحجاج الى الديار المقدسة.
وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه على هامش تفقده مطار اربيل الدولي، ان "حركة الناقل الوطني والحركة الجوية للطائرات تسير بانسيابية عالية".
واضاف انه "تم استكمال كافة الاستعدادات لتفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل من مطار اربيل: استكمال كافة الاستعدادات لتفويج الحجاج للموسم الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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