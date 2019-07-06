بالوثيقة.. حكم للمحكمة الاتحادية يخص آلية ترشيح اعضائها

تنشر وكالة الخليج 365، حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن آلية ترشيح اعضائها. وبحسب الوثيقة انه تم رد الدعوى وتحميل المدعي المصاريف واتعاب المحاماة. وادناه نص قرار الحكم: Advertisements



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