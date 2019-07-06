"التعاون الخليجي" يرحب باتفاق السودان: خطوة إيجابية ومهمة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السبت، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، معتبرا أنه بداية مهمة.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاتفاق بأنه خطوة إيجابية ومهمة ستفتح الطريق أمام السودانيين لتجاوز الظروف الحالية والانطلاق إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والسلام.
وأعرب عن تطلعه بأن يتجاوز الشعب السوداني هذه المرحلة الدقيقة لبدء عهد جديد قوامه الحرية والعدالة والكرامة، والتأسيس لنهضة اقتصادية تحقق آماله في النماء والتقدم والعيش الكريم.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
كما نص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.
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