مقتل جنديين وإصابة آخر بانفجار في قاعدة عسكرية بأذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز السبت 2019/7/6 12:20 مساء بتوقيت أبوظبي السبت 2019/7/6 12:20 مساء بتوقيت أبوظبي صورة تفجير - أرشيفية

قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن جنديين قتلا وأصيب ثالث بعد انفجار قذيفة دبابة في قاعدة عسكرية بالبلاد السبت. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحادث وقع في إحدى القواعد العسكرية صباح السادس من يوليو/تموز.. ونتيجة لانفجار قذيفة دبابة، قُتل جنديان.

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