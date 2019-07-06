إصابة 14 جنديا إسرائيليا إثر حريق في سجن عسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 14 جنديا إسرائيليا بالاختناق إثر حريق اندلع في السجن العسكري رقم 4 بقاعدة عسكرية في تل أبيب.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث نجم عن تماس كهربائي في أحد الأجهزة بالسجن، ما تسبب في اندلاع حريق كبير.
وأوضح الجيش، على لسان متحدث باسمه، أن الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة في قاعدة "تل هشومير" ناتج عن حريق نشب في مستودع طبي تابع لها.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أضرارا مادية كبيرة تسبب فيها الحريق قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه.
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