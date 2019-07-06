صدمة مغربية وتأهل سنغالي.. نشرة الأمم الأفريقية لـ"العين الرياضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة اليومية لـ"العين الرياضية" والخاصة بفعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019، تطالعون عناوين مختلفة. وودع منتخب المغرب البطولة مبكرا من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة المفاجئة على يد بنين بركلات الترجيح. في المقابل نجح منتخب السنغال في بلوغ ربع نهائي المسابقة بعد فوز صعب بهدف دون رد على حساب أوغندا. طالع تفاصيل النشرة عبر الفيديو التالي.

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