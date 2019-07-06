قمة أقدر العالمية.. تنمية على مختلف الأصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 55 يوما على انطلاق قمة أقدر العالمية في نسختها الثالثة القمة تعقد تحت شعار "تمكين المجتمعات عالميا: التجارب والدروس المستفادة" بالتزامن مع انطلاق فعاليات منتدى موسكو العالمي ينظمها برنامج خليفة للتمكين "أقدر" بالشراكة مع الأمم المتحدة. تسلط القمة الضوء على مجالات مهمة، أبرزها التعليم والسياحة والاقتصاد وتهدف إلى بناء سياسات فعالة لرفع مستوى الوعي للأفراد والمجتمعات وتوحيد المفاهيم التربوية والأخلاقية بين المؤسسات ودعم نهج دولة الإمارات في الابتكار والاستثمار.

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