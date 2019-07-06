قبائل مأرب تتهم “إخوان اليمن” بالتطهير العرقي

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

اتهمت قبائل مأرب اليمنية، جماعة إخوان اليمن، الموالية لقطر، بجرائم تطهير عرقي، محملة التنظيم الدولي للإخوان ورعاته المسؤولية عن جرائم الجماعة، وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة في المحافظة.



وحسب بيان صادر عن اجتماع القبائل، “شهدت منطقة الأشراف في مأرب انتهاكات جسيمة، وتدمير منازل، وقتل نساء وأطفال، ومنع فرق الإنقاذ من إسعاف الجرحى وانتشال القتلى”.

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وحمّلت قبائل مأرب “جماعة الإخوان الإرهابية في اليمن مسؤولية ما حصل، وحتمال انزلاق مأرب نحو حرب أهلية” معلنة رفض أي مجموعة تتبع ميليشيات الحوثي أو أي مجاميع إرهابية أخرى مثل الإخوان تخل بأمن واستقرار المحافظة.

وناشدت القبائل، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي التحقيق في جرائم الجماعة، ومحاسبتها على نهب مأرب واستحواذها على موارد الدولة وأموال الشعب اليمني في المحافظة.

ولوحت قبائل عبيدة، ومعها بعض قبائل مأرب، بالخيار العسكري ضد الإخوان، إذا استمرت جرائمهم بعد جريمة اقتحام مناطق الأشراف في مأرب، وهدم منازل مواطنيين فوق رؤوس ساكنيها، ومنع فرق الإنقاذ والاسعاف من انتشال القتلى وإسعاف الجرحى، ما قوبل بإدانة واسعة في مأرب وباقي مدن اليمن.