باسيل يصل الى طرابلس من ضمن جولة يقوم بها الى عكار وزغرتا

وصل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ الى ​طرابلس​ من ضمن جولة يقوم بها الى عكار وزغرتا. هذا ويبدأ باسيل زيارته الطرابلسية بلقاء مع هيئة قضاء ومجلس قضاء طرابلس على أن ينتقل بعدها الى ​معرض رشيد كرامي الدولي​ حيث سيلتقي الحشود الشعبية ويلقي كلمة على ان يتوجه بعدها الى عكار.

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