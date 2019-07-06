النشرة: توقيف سوريين حاولا سرقة منزل في اقل من 24 ساعة في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، انه في أقل من 24 ساعة، القت ​القوى الامنية​ في صيدا القبض على الشاب و​المرأة​ اللذين حاولا ​سرقة منزل​ ال عقدة في منطقة الشرحبيل وهما (شادي .ج.ه) و(ش. س) من التابعية السورية.

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