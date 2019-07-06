حسين: للحفاظ على ميزة لبنان لجهة حرية المعتقد والرأي وعدم الانجرار الى منطق رفض الآخر

رحب رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​، بزيارة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لعكار اليوم، مثمناً زيارته وزيارة كل مسؤول لعكار، ومتمنياً أن تشكل مناسبة لطرح مشاكلها وحاجاتها والمساهمة بإنمائها. واذ شدد حسين على الحق الدستوري والوطني لأي مسؤول أو مواطن لبناني بزيارة أي منطقة لبنانية من دون استثناء، دعا الى الحفاظ على ميزة لبنان لجهة حرية المعتقد والرأي وعدم الانجرار الى منطق رفض الآخر واقفال أي منطقة بوجه أي لبناني.

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