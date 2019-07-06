الحسن: الوضع الأمني الممسوك يعزز فرص الاستثمار في المنطقة

دعت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، جميع المستثمرين ورجال الاعمال لاسيما الموجودين بيننا اليوم من المناطق ال​لبنان​ية كافة، الى ان يكونوا مساهمين من خلال استثماراتهم في تطوير وتفعيل المنطقة الاقتصادية ومركز الابتكار والمعرفة. ولأن الاستثمار على وزن الاستقرار، لا بد من أن يكون الوضع الأمني ممسوكا، في ​طرابلس​، كما في كل لبنان، وسأعمل من موقعي كوزيرة داخلية على تحقيق ذلك، بالتعاون مع ​الجيش اللبناني​ وكل ​الأجهزة الأمنية​.

ولفتت الحسن خلال أقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، الحفل الختامي لمسابقة افضل تصميم معماري لمركز الابتكار والمعرفة في ​معرض رشيد كرامي​ بطرابلس برعاية رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ، الى ان عقدت منذ نحو الاسبوعين اجتماعا امنيا في طرابلس اطلعت خلاله على الاجراءات الامنية المتخذة في المدينة، واستمعت الى المشكلات التي تعانيها. وأعطيت توجيهاتي من أجل العمل على تحسين كل ما من شأنه تسهيل حياة المواطن في طرابلس و​الشمال​ عموما واستعادة ثقته ب​الدولة​".

وشددت على "ان هذا الوضع الأمني ينبغي تحصينه سياسيا ووطنيا، بالمواقف المسؤولة التي تعزز الوحدة الوطنية، وبالاداء السياسي الذي يرسخ الثقة بالوطن وباقتصاده.

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كما اغتنم الفرصة لانوه بعمل مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية، وادعوه الى تسريع اطلاق عجلة المراسيم والاتفاقات مع الجهات الحكومية المعنية والتي تمكننا من ان نكون جاهزين لمنح اول ترخيص عمل في العام 2020".

وختمت الحسن بالاشارة الى ان "في موازاة الأهمية الاقتصادية للمشروع، ثمة بعد آخر له، لا يقل شأنا، فهو يعطي ​العالم​ الصورة التي تصنع فرادة طرابلس وتميزها: مدينة التراث المعماري الممتزج مع الحداثة الهندسة، مدينة الإرث الحضاري والتاريخي المتزاوج مع التطلع إلى مواكبة التطور. مدينة التنوع، في كل شيء".

وكانت الحسن قد اطلعت بداية على معرض المشاريع المشاركة في مسابقة افضل تصميم معماري لمركز الابتكار والمعرفة الذي سيقام في حرم المعرض.