المعتصمون رفضا لزيارة باسيل الى طرابلس انتقلوا الى مستديرة النيني

انتقل المعتصمون احتجاجا على زيارة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ الى مستديرة النيني على بعد امتار من ​معرض رشيد كرامي​، حيث ينفذون اعتصامهم في ظل انتشار كثيف للاجهزة الامنية من عناصر ​الجيش​ و​القوى الامنية​، معربين عن رفضهم لهذه الزيارة.

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