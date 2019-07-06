بستاني: اليوم نستكمل حملة نزع التعديات ببعلبك والحملة مستمرة بكل لبنان

أكدت وزيرة ​الطاقة​ المياه ندى البستاني في كلمة لها جولة تقوم بها في بعلبك من أجل نزع التعديات على الشبكة في المدينة ان "جولتنا اليوم هي استمرار حملة نزع التعديات في مدينة بعلبك كما في كل لبنان وهذه الحملة اول خطوة في تحديث خطة الكهرباء التي اطلقناها وأعطت نتائج إيجابية بعد الإجراءات التي اتخذناها بنزع التعديات وتخفيض اكثر من ٧٠ بالمئة من اشتراكات على ساعات على الكهرباء بقوة ١٥ إلى ٢٠ امبير وأحدث هذا التخفيض ردة فعل إيجابية في بعلبك ووصل عدد المشتركين الجدد إلى الف طلب شهريا بعدما كان بحدود ٥٠ طلب اشتراك"، مشددة على أن الحملة ستستكمل على الاراضي اللبنانية، ومتوجهة "بالشكر الى محافظ بعلبك الهرمل ورئيس بلدية بعلبك لمواكبتهم حملة ومشاريع وزارة الطاقة."

وردا على سؤال، شددت على أن "الحملة مستمرة ضمن خطة انطلقت في آذار الماضي بمؤازرة أمنية كانت انطلقت أولا من منطقة برج حمود، الحدث ،الضاحية الجنوبية، صيدا، صور واليوم في بعلبك وستستمكل على كل الأراضي اللبنانية".

وأضافت : "هناك قرار اتخذ في مجلس الوزراء يقضي بنزع التعديات عن مخيمات النازحين السوريين بما فيها إجراء جديد يقضي دفع فواتير بطريقة منظمة وهذا لا يدخل في إطار التشريع للوجود السوري في لبنان ولكن لا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان أن تترك الفوضى قائمة بهذا الشكل ويجري ذلك بالتعاون مع الجهات المانحة"، مطالبة "المعتدين على الشبكة بنزع التعديات لان الوضع الحالي لا يسمح بتنظيم التغذية على الشبكة".