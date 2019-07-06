الجامعة اللبنانية تفوز بالمركزين الثاني والثالث في مسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"

نظّم المجلس الوطني للبحوث العلمية و​الوكالة الجامعية للفرنكوفونية​ في ​الشرق الأوسط​، للسنة الثالثة على التوالي، بالتعاون مع المؤسسة الفرنسية "IRD – Institut de Recherche pour le Developpement" والمرصد الوطني للمرأة في الأبحاث - دَوركُنَّ، مباراة "أطروحتي في 180 ثانية"، وذلك في قاعة المكتبة الوطنية في بيروت.

وشارك في المباراة اثنا عشر طالبًا وطالبة دكتوراه من ​الجامعة اللبنانية​ و​الجامعات​ الخاصة، تمّ اختيارهم من أصل ثمانية عشر مرشحًا في اختصاصات علمية وإنسانية مختلفة. وأمام جمهور كبير وغير متخصّص، عرض ​الطلاب​ المشاركون مشاريعهم البحثية ب​اللغة​ الفرنسية في ثلاث دقائق كانت كفيلة بإلقاء ​الضوء​ على مشاريعهم العلمية بأسلوب مبسّط وجذّاب.

وبنتيجة المُسابقة، فازت الجامعة اللبنانية بالمركزين الثاني والثالث، فيما كان المركز الأول من نصيب ​جامعة القديس يوسف​ في بيروت.

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واحتلّت ميليسّا الهاشم المرتبة الثانية وفازت بجائزة الجمهور، عن أطروحتها التي تحضّرها بإشرافٍ مشترك من الجامعة اللبنانية – ​المعهد العالي​ للدكتوراه في ​العلوم​ والتكنولوجيا وجامعة باريس – ديكارت – سنة ثانية اختصاص صحة عامة، وتطرح فيها مشكلة "تعرّض سائقي سيّارات الأجرة للملوثات داخل سياراتهم وتأثير ذلك على صحتهم التنفسية".

أما نادين زهر الدين، الطالبة في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية – سنة رابعة اختصاص فن وعلوم الفن، ففازت بالمركز الثالث عن أطروحتها التي تدرس الجدلية التكاملية بين الفن الاختزالي (Minimal Art) والتصميم والعمارة عند دونالد جاد (Donald Judd).

يُذكر أن لجنة تحكيم المسابقة ضمّت المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط هيرفي سابوران ومنسقة المرصد الوطني للمرأة في الأبحاث "دَوركُنّ" الدكتورة تمارا الزين وممثل الــ IRD في لبنان الباحث لوران درابو والصحافية نانيت زيادة، فيما ضمّ فريق الجامعة اللبنانية كلّا من ميليسّا الهاشم ونينات كامل وجيزال المسنّ وإليان سعادة وريشار صدقة ومجدولين شيت ونادين زهر الدين.