بو صعب والصراف يشاركان في الاجتماع مع باسيل في طرابلس

انضم وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ والوزير السابق ​يعقوب الصراف​ الى اجتماع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ مع كوادر التيار الوطني الحر في معرض رشيد كرامي في طرابلس.

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