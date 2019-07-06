النشرة: توقيف مطلوب اطلق النار في تعمير عين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، بان ​مخابرات الجيش​ في صيدا أوقفت الفلسطيني (حسين.ح) المعروف بإسم "حسين خيارة"، داخل منزله في منطقة تعمير ​عين الحلوة​، وضبطت بحوزته بندقية من نوع بومب اكشن ومسدس وماكينة تصوير وذلك على اثر اقدامه على اطلاق النار في الهواء قبل يومين.

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