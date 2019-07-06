اعتصام سلمي في طرابلس احتجاجا على زيارة باسيل

تجمع عدد من الشبان عند ساحة عبد الحميد كرامي في اعتصام سلمي، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية جبران باسيل الى المدينة، في ظل انتشار عناصر الجيش وقوى الامن في المنطقة.
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