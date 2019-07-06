تجمع عدد من الشبان عند ​ساحة عبد الحميد كرامي​ في ​اعتصام​ سلمي، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى المدينة، في ظل انتشار عناصر ​الجيش​ و​قوى الامن​ في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام سلمي في طرابلس احتجاجا على زيارة باسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.