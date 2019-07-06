مقتل جنديين اثنين بانفجار في قطعة عسكرية في أذربيجان

أعلنت ​وزارة الدفاع​ ال​أذربيجان​ية أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب ثالث ب​انفجار​ هز وحدة عسكرية، اليوم السبت في أذربيجان. وأوضحت الوزارة أن الحادث نجم عن انفجار ​قذيفة​ دبابة، مضيفة أن الأجهزة فتحت تحقيقا للوقوف على حيثيات ما وقع.

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