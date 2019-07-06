مقتل جنديين اثنين بانفجار في قطعة عسكرية في أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب ثالث بانفجار هز وحدة عسكرية، اليوم السبت في أذربيجان.
وأوضحت الوزارة أن الحادث نجم عن انفجار قذيفة دبابة، مضيفة أن الأجهزة فتحت تحقيقا للوقوف على حيثيات ما وقع.
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