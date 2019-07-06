مصرع طفلة في حريق بسبب ماس كهربائي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها في حريق شب بمنزلين بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا، بسوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطاراً من مركز شرطة طهطا، بنشوب حريق بناحية شطورة دائرة المركز.

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كشفت التحريات نشوب حريق بمنزل مسقوف بالخوص والنخيل ملك "ناصر. ل" 35 عاماً عامل، وتطايرت النيران لمنزل شقيقه "عبدالعاطي" 40 سنة، عامل.

جرت السيطرة علي الحريق وإخماده، ونتج عن ذلك وفاة ابنة الأول الطفلة " أشرقت" البالغة من العمر عامين متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم.

بسؤال والد الضحية، أكد أن ماس كهربائي وراء الحريق، ونفيا وجود شبهة جنائية.. حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.