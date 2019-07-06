إصابة جنديين هنديين في إطلاق نار للقوات الباكستانية على حدود كشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي (أ ش أ)

أعلن مسؤولون هنود اليوم السبت، إصابة جنديين من قوات الجيش الهندي، إثر قيام القوات الباكستانية بإطلاق النار على مناطق ومواقع على طول خط المراقبة في مقاطعة "راجوري" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت قناة (إنديا تي في) الهندية عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن الجنديين، اللذين كانا يقومان بحراسة موقع أمامي في منطقة "رومالي دارا" بقطاع "ناوشيرا"، أصيبا جراء إطلاق النار الذي وقع عبر الحدود، وتم نقلهما إلى مستشفى عسكري لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن القوات الباكستانية بادرت بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل غير مبرر عبر إطلاق النيران من أسلحة صغيرة أعقبه قصف بقذائف الهاون في حوالي الساعة التاسعة مساء أمس، مضيفا أن الجيش الهندي قام بالرد على إطلاق النار بشكل لائق.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".