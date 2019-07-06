ترامب: نعمل على خفض أسعار الأدوية لتصبح الأدنى في العالم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إدارته تعمل على إعداد مرسوم تنفيذي حول تخفيض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة لتصبح الأدنى في العالم.

وقال ترامب من البيت الأبيض "نعمل على قانون الدولة الأولى بالرعاية الذي يسمح لنا أن ندفع السعر الأقل في العالم".

وأضاف "كما تعلمون، دفعت الدول الأخرى لسنوات أسعاراً أقل للأدوية مما دفعنا نحن، أحياناً أقل بستين بالمائة وأحياناً بسبعين بالمائة".

واتهم ترامب شركات الأدوية "بالاستفادة من النظام لوقت طويل" في الولايات المتحدة، حيث تفوق أسعار الأدوية أسعارها في الدول المجاورة مثل كندا والمكسيك وأيضاً أوروبا.

وقال "لماذا تدفع الدول الأخرى مثل كندا أقل بكثير مما ندفع نحن؟"، موضحاً أنه سيعالج المسألة بإصدار "مرسوم تنفيذي".

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وبدءاً من هذا الشهر ستفرض الحكومة الأميركية على شركات الأدوية أن تكشف عن أسعارها في إعلاناتها المتلفزة، وهو إجراء أثنى ترامب على "شفافيته التاريخية".

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ولدى حوالي نصف الأميركيين تأمين صحي ذو خصومات عالية سنوياً قد تصل إلى آلاف الدولارات، وتراوح معظم الوقت بين 5 آلاف و6 آلاف دولار سنوياً.

ويجبر العديد على دفع سعر الدواء كاملاً إلى حين أن يتمموا كل مستحقاتهم السنوية للتأمين.

ورغم ضغط الرئيس، رفعت شركة "بفايزر" العملاقة الأميركية في يناير أسعار 41 عقاراً أي ما يساوي 10 بالمائة من منتجاتها الدوائية.