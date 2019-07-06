حفتر: هدفنا تحرير طرابلس من ميليشيات الإرهاب

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن الهدف من معركة طرابس تحريرها من الميلشيات الإرهابية.
وقال حفتر لوكالة "بلومبرج" الأميركية إن "الجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية".
وأضاف أن "بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش حماية المنشآت النفطية في ليبيا، مشدداً على سعي الجيش للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة من عائدات النفط".
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تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعد من الدول الأفريقية التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط، وتشير الأرقام إلى أن الإنتاج الليبي يقدر بحوالي 1.3 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما يعد أعلى مستوى للإنتاج للنفط في البلاد منذ سنوات.
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