كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيادة التجارة بين الصين وأفريقيا في الفترة من يناير إلى مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية أن تجارة الصين مع إفريقيا شهدت زيادة طفيفة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وبلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا 84.76 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، بزيادة 3 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض نسبته 1.6 بالمائة في إجمالي التجارة الخارجية للصين بالدولار الأمريكي خلال هذه الفترة، وفقًا للإدارة العامة للجمارك (GAC).

وارتفعت صادرات الصين بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 43.57 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى مايو، بينما انخفضت الواردات من إفريقيا بنسبة 0.3٪ إلى 41.19 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى فائض قدره 2.38 مليار دولار أمريكي.

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وزادت التجارة بين الصين وافريقيا بنسبة 1.7 فى المائة لتصل الى 18.67 مليار دولار امريكي في شهر مايو، حيث حققت الصين فائضا قدره 1.89 مليار دولار امريكي، وفقا لما ذكرته اللجنة.

وبلغت صادرات الصين خلال هذا الشهر 10.28 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.7 بالمائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الواردات 8.39 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 6 بالمائة عن العام السابق.

بينما بلغت التجارة بين الصين وأفريقيا 204.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي في عام 2018، وكانت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا منذ 10 سنوات متتالية.