كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تحبط 740 محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا في 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قوات خفر السواحل الجزائرية أمس الجمعة عن أنها أحبطت 740 محاولة للهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية بالإضافة إلى إنقاذ 96 شخصاً من الغرق في عرض البحر خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت قوات خفر السواحل في بيان تضمن حصيلة عملياتها خلال النصف الأول إن عناصرها نفذوا عدة تدخلات من خلال تكثيف الدوريات على مستوى سواحل شرق وغرب ووسط البلاد.

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وأوضحت أنه "تم إحباط محاولة 740 شخصاً الإبحار السري نحو أوروبا من السواحل الجزائرية من بينهم شباب ونساء وأطفال وحتى أفارقة كانوا يحاولون بلوغ الجانب الغربي".

وأشارت كذلك إلى أنه تم إنقاذ حياة 96 شخصاً من الغرق وهم يحاولون العبور إلى أوروبا حيث تعرضت قواربهم التقليدية إلى أعطاب تقنية وهي وسيلة النقل التي استعملها المهاجرون غير الشرعيين في مساعيهم لبلوغ السواحل الأوروبية.

وأضافت أنه "تم تقديم جميع المهاجرين إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقوانين المعمول بها حيث يتم إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي استعداداً لمثولهم للمحاكمة".