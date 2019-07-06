كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام اليمني: الإيرانيون يجندون أطفال اليمن في مخيمات حوثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن خبراء إيرانيين يشاركون و يشرفون على مراكز صيفية أعلنت ميليشيا الحوثي إقامتها في مناطق سيطرتها لاستقطاب طلبة المدارس.

وقال الوزير الإرياني، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن "الميليشيا تستغل المخيمات الصيفية في مناطقها وتحولها إلى معسكرات مغلقة لاستقطاب الأطفال وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتدريبهم على القتال".

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وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي لجأت إلى استقطاب وتجنيد الأطفال فيما يسمى المراكز الصيفية لتعويض خسائرها البشرية في جبهات القتال خاصة مع عزوف أبناء القبائل عن الانخراط في صفوفها بعد انكشاف حقيقةمشروعها وأنها مجرد ذراع قذرة تدار من الحرس الثوري الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالتحرك لوقف هذه الجرائم وعدم ترك أطفال اليمن تحت رحمة الميليشيا الحوثية والسماح لها بالعبث بالطفولة، مؤكداً أن استمرار الصمت إزاء انتهاكات واستغلال الميليشيات للأطفال سيجعل اليمن بؤرة للإرهاب والتطرف.