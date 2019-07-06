كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال ثالث بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم تسجيل زلزال قوي ثالث في جنوب كاليفورنيا على مدار الأيام القليلة الماضية.

وحسب الهيئة، فإن الهزة الأخيرة المسجلة بلغت قوتها 7.1 درجة، واستمرت لمدة 40 ثانية تقريبًا، وأصابت عمقًا ضحلًا يصل إلى أقل من كيلومتر واحد.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. وشارك مستخدمو الإنترنت المحليين لقطات تظهر الشقق في كاليفورنيا التي تأثرت بالهزة القوية.

ووفقًا لإدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة سان بيرناردينو، فقد تم الإبلاغ عن أضرار في المباني بسبب الزلزال.

Advertisements

وقالت وزارة الخارجية على موقع "تويتر": "المنازل تحولت والإنشاءات تشققت وبقيت الجدران ساقطة".

وتم تسجيل ما لا يقل عن 159 هزة ارتدادية بلغت قوتها 2.5 أو أكثر بعد الزلزال الأول، وفقًا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية.

كما تم التنبؤ بمستويات شدة الاهتزاز السابقة في المنطقة وكانت دون مستويات الضرر، وبالتالي لم يتم تشغيل التنبيه، حسبما أوردت تقارير وسائل الإعلام المحلية.

لم يكن موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على الويب متاحًا مؤقتًا مساء الجمعة. وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن موقع الوكالة الزلزالية غارق في الطلبات بعد الزلزال الكبير.

وجاء في تقارير وسائل الإعلام، تسبب زلزال الخميس الأقل في 20 حادث على الأقل، تتراوح بين المساعدة الطبية وحرائق البنايات.