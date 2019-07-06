كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف وبيدرسن يوافقان على إطلاق اللجنة الدستورية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق المبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا "جير بيدرسن" ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال محادثات في موسكو يوم الجمعة على أن تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها قريبا.

وقال بيدرسن إنه تم إحراز تقدم في اللجنة وإنه ممتن لروسيا على ذلك.

وقال بيدرسن: "أنا مسرور للغاية لأننا الآن على ما يبدو أقرب إلى تشكيل اللجنة الدستورية".

ووفقًا للمراقبين، فإن التقدم الذي ذكروه هو نتيجة ضغط روسيا المستمر على النظام السوري.

وقالوا إنه من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تشكيل اللجنة خلال زيارة بيدرسن لدمشق الأسبوع المقبل.

وركز لافروف على دعم بلاده لجهود بيدرسن الرامية إلى إجراء محادثات أعمق مع دمشق، بينما كان مبعوث الأمم المتحدة مرتبطًا بمواقفه السابقة، قائلًا: "إن الأمر المهم هو دعم روسيا النشط للجهود السياسية للأمم المتحدة نحو ضمان حل سياسي شامل يكون يملكها ويديرها السوريون، تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. "

Advertisements

وسيتم تكليف اللجنة المكونة من 150 عضوًا بصياغة دستور لسوريا ما بعد الحرب، وهو تطور رئيسي نحو إنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات.

فيما يتعلق بالوضع في إدلب، حث بيدرسن يوم الجمعة روسيا على المساعدة في استقرار العنف في المقاطعة.

ولم تكشف البيانات التي ألقاها المسؤولان عن أي خلافات بشأن القضايا السياسية.

وكانت المصادر السياسية الروسية مهتمة بإظهار "نجاح موسكو في تحقيق تقدم على مستوى اللجنة الدستورية"، دون معالجة القضايا المثيرة للجدل.

وقال إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا ترغب في حل النزاعات على تشكيل اللجنة.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم دمشق أربعة أسماء في القائمة من فئة المجتمع المدني، بينما ستقدم الأمم المتحدة اسمين.

