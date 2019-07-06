تركيا تقيل محافظ البنك المركزي

قال مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت إن تركيا أقالت محافظ بنكها المركزي واستبدلته بنائبه.

وقد أُستبدل مراد جتينقايا، الذي تم تعيينه في هذا المنصب في أبريل 2016 مراد أويسال، ولكنه لم يقدم أي سبب رسمي للتغيير.

كانت هناك تكهنات حديثة بأنه يمكن استبدال "جتينقايا" وسط خلافات مع الحكومة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وانتقد الرئيس رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا أسعار الفائدة المرتفعة ودعا إلى تخفيضها في محاولة لتحفيز النمو.

ويُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي في تركيا هو 24%، بعد أن قام البنك بقيادة "جتينقايا" برفع سعر الفائدة بقوة 625 نقطة أساس في سبتمبر الماضي بعد أزمة العملة في أغسطس.

وقال أويسال: "إنه سيواصل استخدام أدوات السياسة النقدية "بشكل مستقل" مع الاستمرار في التركيز على ضمان استقرار الأسعار باعتباره "هدفه الرئيسي"، وفقًا لبيان للبنك المركزي.

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وقال البنك إن أويسال الذي شغل منصب نائب المحافظ منذ يونيو 2016، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في الأيام المقبلة.

وأظهرت إحصاءات رسمية اليوم الأربعاء أن معدل التضخم في تركيا انخفض إلى 15.72% في يونيو من 18.71% في مايو، وهو أدنى معدل منذ نحو عام.

وقال مصدران حكوميان: "إن الخلافات بين الحكومة والحاكم بشأن إدارة السياسة النقدية تعمقت في الأشهر القليلة الماضية.

وقال أحد المصادر "تباين وجهات النظر بين المحافظ والوزراء المسؤولين عن الاقتصاد في الفترة الأخيرة".