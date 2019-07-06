كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرائق وتصدعات بعد أقوى زلزال في ربع قرن بكاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومرصد أوروبي للزلازل أنه تم تسجيل زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجة في جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاما.

وتسبب الزلزال في وقوع إصابات واندلاع حرائق وإغلاق الطرق. لكن السلطات تقول إنه لم ترد تقرير عن وقوع وفيات أو أضرار جسيمة بالمباني جراء الزلزال الذي وقع في الساعة 8:19 مساءً الجمعة.

من جهتها، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الزلزال أدى إلى ظهور تصدعات في المباني، وخلف عددا من الإصابات، لم يتم كشف مدى خطورتها.

ووقع الزلزال على بعد 202 كيلومتر شمالي لوس أنجلوس، وخفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي شدته لاحقا إلى 6.9 درجة.

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وتضرب توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ أن شهدت يوم الخميس زلزالا شدته 6.4 درجة.

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل بضع إصابات فقط بسبب زلزال يوم الخميس.

يشار إلى أن كاليفورنيا تقع على ما يسمى بحلقة المحيط الهادئ النارية، وهي عرضة للزلازل.



