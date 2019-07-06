كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولايتي : إيران مستعدة لتخصيب اليورانيوم بدرجة أكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أحد كبار المساعدين للزعيم الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى الذي حددته طهران في عام 2015 مع القوى العالمية.

وأوضح ولايتي في شريط فيديو نُشر على موقع آية الله علي خامنئي على شبكة الإنترنت أن "الأمريكيين بشكل مباشر والأوروبيين انتهكوا الصفقة بشكل غير مباشر".

ويضيف أن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى ما يزيد عن 3.67٪ حسبما تسمح به الصفقة "تمت الموافقة عليه بالإجماع من جانب كل مكون من مكونات المنشأة".

يبدو أن إيران تستعد يوم الأحد لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقارب الأسلحة، حيث ينتهي الموعد النهائي الذي حدده رئيسها لأوروبا لتقديم شروط جديدة للصفقة.

لم تعلن إيران بعد عن مدى قيامها بتخصيب اليورانيوم، على الرغم من أن ولايتي ذكر الحاجة إلى تخصيب بنسبة 5٪ في تعليقاته التي تم تصويرها.