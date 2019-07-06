ساكنة بئر الغازي بطنجة تستنكر استبدال مشروع ملعب القرب بعمارة سكنية-فيديو

فيديو: يونس الميموني

احتج العشرات من ساكنة حي بئر الغَازي، اليوم الجمعة، بطنجة، على استبدال مشروع ملعب القرب بالقطعة الأرضية التي حُبست لوزارة الأوقاف، إلى مشروع عقاري خاص بإنشاء تجزئة سكنية.

وكشف محتجون لـ “اليوم24” أنهم وجهوا شكايات متعددة إلى رئيس المجلس الجماعي محمد البشير العبدلاوي، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق محمد اليعقوبي، لكن دون جدوى.

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وطالب المحتجون من المسؤولين التدخل لإيقاف المشروع العقاري، وتعويضه بملعب القرب، خصوصا وأن ساكنة الحي تعيش في وضعية هشة، في ظل غياب العديد من المرافق الأساسية.

تَجدر الإشارة إلى أن تكلفة بناء ملعب للقرب بالحي ذاته، قدرت بـ2.000.000 مليون درهم، وحددت مدة الاشتغال فيه 3 أشهر، غير أن السكان فوجئوا بإقباره، وتحويل البقعة الأرضية المخصصة له إلى مشروع عقاري شُرع في إنجازه.