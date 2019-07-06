هل كذب بنعتيق فيما يخص نقل جثامين مغاربة الخارج؟

عندما كان الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، يقف، يوم الثلاثاء الماضي، مخاطبا أعضاء مجلس المستشارين، مدعيا أن وزارته تصرف الملايين على نقل جثامين مغاربة العالم، وأن وزارته تمنع جمع المساعدات من أجل نقل جثامين المغاربة؛ كان مواطنون مغاربة ينهون جمع 1600 دولار التي تطلّبها نقل جثمان شاب مغربي من اسطنبول التركية، بعد وفاته فيها.
وقال المغربي المقيم في اسطنبول، رشيد جنكاري، لـ«أخبار اليوم»، إنه أشرف أخيرا على حالتين؛ واحدة تطلبت جمعه المساعدات، فيما تكفلت بالحالة الثانية عائلة المتوفى.
وقال جنكاري إن المشكل يكمن في بطء المسطرة، وضعف مستوى الخدمات القنصلية، ما يضطر المغاربة إلى سلك طرق أخرى لنقل الجثامين.
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