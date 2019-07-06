برشلونة يقترب من إبرام صفقة يابانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني اقترب من ضم الجناح الياباني، هيروكي آبي، بعدما وافق فريقه كاشيما أنتلرز على عرض النادي الإسباني من أجل التعاقد لضم اللاعب.

وبحسب ما نقلته صحيفة "نيكان سبورتس" اليابانية، فإن المفاوضات بين إدارة كاشيما وبرشلونة، التي بدأت قبل يومين، قد انتهت بالنجاح بعد أن وافق الفريق الكاتالوني على دفع مبلغ الانتقال المقدر بحوالي مليوني يورو.

وأوضحت أن آبي (20 عاما) ساهم هو الآخر في إنهاء المفاوضات بنجاح بعد أن عبر لإدارة فريقه عن رغبته في الانتقال إلى إسبانيا، واللعب مع فريق الرديف ببرشلونة، لتكون مباراته غدا السبت، ضد فريق جوبيلو إيواتا، ضمن منافسات الدوري الياباني، الأخيرة له في بلاده.

ويعد آبي من الركائز الأساسية بصفوف منتخب اليابان الأولمبي، الذي يتم تطويره حاليا من قبل الاتحاد الياباني لكرة القدم، من أجل تحقيق حلم البلاد في حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز اللاعب الشاب مع فريق كاشيما أنتلرز بلقب دوري أبطال آسيا 2018، لأول مرة في تاريخ الفريق، قبل أن يحصد جائزة أفضل لاعب واعد بالدوري الياباني في العام نفسه.