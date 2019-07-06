شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يطلق مندوبه بالأمم المتحدة لسرد الأباطيل والأوهام والان مع التفاصيل

بدلا من مواجهة الحقائق التي تقدمها دول المقاطعة الاربع اطلق تميم مندوبه في الامم المتحدة لبث الاباطيل والاوهام وبث السموم ضد العرب إذ يعد أحد أبرز مرتزقة النظام القطري في صناعة الأكاذيب والأباطيل.

وأصبح خلفان المنصوري عنوانا على قدرة العصابة القطرية على الكذب، واستغل المنبر الدولي للكشف عن الحقد القطري ضد الأشقاء، وحوله إلى منصة لترديد مظلومية أسياده التي لا أساس لها من الصحة.

وأجرى علي المنصوري حوارا مع الشرق القطرية لتزييف الحقائق، إذ ردد الأكاذيب عن إمارة خيالية لا تتواجد إلا في أذهان الحمدين، زاعما وجود إشادة عالمية بسجل حقوق الإنسان في قطر.

وخلال حديثه مع بوق الحمدين، روج المنصوري لدعم تميم العار للحفاظ على الحريات المقررة دوليا، كما ادعى اهتمامه بحماية حقوق الإنسان كركيزة للتنمية الشاملة، حيث جاء حواره تزامنا مع حملات مكثفة يقودها أبناء قبيلة الغفران، لفضح انتهاكات حكام الدوحة ضدهم، بعدما سحب جنسياتهم.

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لكن توصيات هيومن رايتس إلى قطر، والتي جاءت على هامش اجتماع في جنيف فضح جرائم قطر، كشفت بدورها أكاذيب المنصوري، ذ سبق أن التقت المنظمة بأبناء الغفران المهجرين قسرياً من الدوحة.

وفضحت التوصيات سحب الجنسية من القبيلة لانتقادهم سياسات ذميم، حيث طالبت عصابة اَل ثاني لوقف انتهاكاتهم، وألزمت نظام تميم بحصر أبناء القبيلة المسقط عنهم الجنسية، إضافة إلى توفير تعويض مادي عن الخسائر التي تكبدوها خلال سنوات، بعد إعادة تجنيسهم ومنحهم حق التظلم حال استمر الحرمان.

ويدين المنصوري بصعوده إلى تنظيم الحمدين لقدرته على توليد الأكاذيب، إذ تولى السفارة لنظامه في عدة دول أوروبية آخرها بسلوفينيا، ثم عين في منصب ممثل قطر الدائم بالأمم المتحدة في فيينا منذ العام 2013، وأصبح مندوب قطر في جنيف منذ مطلع يناير 2017.

واستغل المنصوري منصبه الأممي كنقطة للتهجم على الرباعي العربي بالباطل، ووصف المقاطعة بـ "الحصار" واتهم الإجراءات القانونية بـ "العنصرية"، ثم عاد وناقض نفسه واعترف بأن قطر لم تتأثر بإجراءات المقاطعة، ليزعم أن القطريين يتعرضون لمشاكل في دول الجوار لكن الواقع كشف بهتانه، ودافع عن تمويل تميم للإرهاب وتجاهل استضافته لأئمة التطرف في الدوحة، لتكون ثالثة الأثافي متاجرته بالقضية الفلسطينية تناغما مع التقارب القطري الإسرائيلي.