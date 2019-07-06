وزير الشباب يعلن أسماء الأندية الرياضية الحاصلة على إجازة التأسيس

ونشر الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً "هذه هي أسماء الدفعة الأولى من الأندية الرياضية الحاصلة على إجازة التأسيس، وعلى الأندية المذكورة أدناه مراجعة دائرة التربية البدنية والرياضة لاستلام إجازات التأسيس الخاصة بهم".وبين، أن "الأندية هي: الزوراء والكرخ والعدل والشعلة والسلام ووسام المجد لرياضة المعوقين والخطوط والطارمية وأبوغريب والمحمودية والعمال والجيش والأعظمية والشباب والآثوري والشرطة والصليخ والهدف للشطرنج والكهرباء والقوة الجوية والنفط والاتصالات والحدود والعربي والأرمني والميثاق والحسين والولاء والعدالة والكاظمية، وديالى والشهيد أركان وهبهب والخالص والمقدادية وفتاة ديالى وجلولاء وبعقوبة للشطرنج".وأضاف: "وكذلك حصلت الأندية التالية على الإجازة وهي: الكوت والصويرة والعزة والنعمانية والحي وبدرة التخصصي لرفع الأثقال والعزيزية وداموك وواسط والدجيلة والموفقية وفتاة واسط، والأنبار والرمادي والصمود والحبانية والفلوجة وعنة، ونفط الجنوب والاتحاد والبصرة والقرنة والمدينة وسفوان والخليج العربي وأم قصر والجنوب والخور وغاز الجنوب والزبير وشط العرب وفتاة البصرة والدير والفاو والميناء وأبي الخصيب، وميسان والمجر الكبير وقلعة صالح وكميت وعلي الغربي والعمارة والميمونة، والسماوة والرميثة والسلمان والمثنى والخضر".

وتابع: "كذلك حصلت أندية الفرات والغراف والنصر والقيثارة للشطرنج وذي قار والرفاعي، وكربلاء والهندية والغاضرية والجماهير والروضتين والحسينية، وفتاة النجف والكوفة والخورنق والمشخاب والنجف والتضامن، والحلة والمسيب والمحاويل والسدة والمشروع وبابل وحطين والقاسم والمدحتية، والرافدين والدغارة وعفك والحمزة والديوانية وآل بدير وغماس والسنية والمهناوية والشامية، والعلم وبلد والضلوعية وسامراء والطوز وصلاح الدين وسعد والدجيل وشباب الدور والشرقاط، وبابا كركر والثورة وسولاف الجديد وخاك وسولاف والتون كوبري وداقوق والآشوري، والموصل وقرة قوش وسنجار وفتاة نينوى والفتوة والقوش والصقور الجوي وربيعة على إجازة التأسيس".