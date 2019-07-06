نائب يكشف عن أزمة وقود 'حادة' في ديالى

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك أزمة وقود حادة تعيشها محافظة ديالى منذ أسبوع تقريباً والسيارات تقف بطوابير طويلة أمام المحطات لعدة ساعات بغية التزود بالوقود وقد يضطر البعض للمجيء إلى العاصمة للتزود بالوقود والعودة الى ديالى".وأشار التميمي، إلى أن "وزارة النفط فشلت بشكل كبير في تغطية حاجة المحافظات من الوقود، وهناك سوء تخطيط وعدم وجود عدالة بتوزيع الحصص بين المحافظات في سياسة مستغربة يدفع ثمنها المواطن البسيط".

وأضاف، أن "وزارة النفط ما زالت حتى اللحظة تعتمد على استيراد المشتقات النفطية بعد عجزها عن الإنتاج المحلي بما يغطي الحاجة وهو ما تظهر سلبياته كثيراً على الداخل العراقي، سواء بأوقات الذروة أو الأزمات الاقليمية".



ودعا التميمي وزارة النفط ومديرية توزيع المنتجات النفطية إلى "زيادة الكميات التي يتم تجهيز المحافظة بها من وقود البانزين لسد النقص الحاصل بأسرع وقت ممكن بعد ازدياد معاناة المواطنين بسبب الوقوف في الطوابير أمام المحطات في حر الصيف اللاهب ولساعات طويلة".