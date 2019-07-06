ترامب يطلق تهديدات جديدة ضد إيران

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تحذيراً جديداً لإيران، إزاء تصعيد التوتر في المنطقة، عبر تهديدها باحتجاز ناقلات بريطانية، وانتهاكها الاتفاق النووي.

وطلبت الادارة الامريكية عن طريق بعثتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعاً خاصاً لمجلس محافظي الوكالة يوم الأربعاء المقبل.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أعلن أن الرئيس ترامب، يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني. وأكد أنه وفقاً للاتفاق النووي، كان لدى إيران 7 استثناءات مختلفة، وانخفضت إلى 5 استثناءات في وقت سابق. وبحسب بولتون، تقوم الحكومة الأمريكية حالياً بمراجعة الاستثناءات الأخرى وإمكانية إلغائها.

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في السياق، هددت إيران باحتجاز ناقلات بريطانية في المنطقة، بعد يوم من احتجاز إحدى ناقلاتها، التي كانت تهرب نفطاً إيرانياً عبر مضيق جبل طارق.

وقامت سلطات جبل طارق باستجواب طاقم السفينة الإيرانية في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية، كما مددت الاحتجاز لأسبوعين. وأكدت أنها احتجزت الناقلة الإيرانية للاشتباه بحملها النفط إلى سوريا منتهكة العقوبات، بقرار اتخذته الحكومة وليس بأمر من أي دولة أخرى.

وهددت إيران باحتجاز ناقلات بريطانية في المنطقة حتى إطلاق ناقلة تهريب النفط.